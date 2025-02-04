Россиянам рассказали, как научиться говорить «нет»

Чтобы научиться говорить «нет», важно работать над своей самооценкой и осознать свои права. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Она посоветовала начинать практику отказа в незначительных ситуациях, чтобы постепенно обрести уверенность в своих словах.

«Понимание своих границ также помогает: если вы четко знаете, что вам подходит, а что нет, это делает отказ более естественным. Страх отказа часто связан с внутренними убеждениями и страхом оценки со стороны других», — рассказала Крашкина.

Специалист также отметила, что значительную роль играет и чувство вины, особенно если есть привычка ставить чужие интересы выше собственных.

До этого Крашкина говорила, что правильно подобранные слова могут значительно упростить процесс отказа и обозначить собственные границы, оставаясь при этом вежливыми и уважительными. Она порекомендовала благодарить собеседника за предложение, ссылаясь при этом на занятость, но не углубляться в детали.

Ранее психолог объяснила, как отказать родственникам, которые напрашиваются в гости.