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Россиянам рассказали, как научиться говорить «нет»

Психотерапевт Крашкина: чтобы научиться отказывать, важно работать с самооценкой
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Чтобы научиться говорить «нет», важно работать над своей самооценкой и осознать свои права. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Она посоветовала начинать практику отказа в незначительных ситуациях, чтобы постепенно обрести уверенность в своих словах.

«Понимание своих границ также помогает: если вы четко знаете, что вам подходит, а что нет, это делает отказ более естественным. Страх отказа часто связан с внутренними убеждениями и страхом оценки со стороны других», — рассказала Крашкина.

Специалист также отметила, что значительную роль играет и чувство вины, особенно если есть привычка ставить чужие интересы выше собственных.

До этого Крашкина говорила, что правильно подобранные слова могут значительно упростить процесс отказа и обозначить собственные границы, оставаясь при этом вежливыми и уважительными. Она порекомендовала благодарить собеседника за предложение, ссылаясь при этом на занятость, но не углубляться в детали.

Ранее психолог объяснила, как отказать родственникам, которые напрашиваются в гости.

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