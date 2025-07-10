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Бывшего депутата гордумы Ярославля отправили в тюрьму за поджог ресторана

ТАСС: экс-депутата гордумы Ярославля приговорили к 7 годам за поджог ресторана
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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Суд приговорил бывшего депутата городской думы Ярославля Дмитрия Соколова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима за поджог ресторана «Сквер». Об этом сообщает ТАСС.

«Назначить наказание в виде лишения свободы <…> сроком 7 лет с отбыванием в колонии общего режима», — заявили в суде.

Отмечается, что гособвинение просило отправить Соколова в колонию строгого режима на 10 лет.

Сам Соколов признал вину в поджоге. Его адвокат утверждает, что инцидент произошел из-за конфликта с руководством заведения и в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая получила от семьи Соколова 500 тысяч рублей компенсации. Также семья бывшего парламентария оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации. Владельцы ресторана, в свою очередь, требовали возместить 18 млн рублей ущерба.

Инцидент произошел в точке общепита на Первомайском бульваре. По предварительной информации, в помещение кинули «неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью».

Ранее в пожаре в центре Якутска пострадали 11 человек.

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