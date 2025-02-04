Психотерапевт перечислила фразы, которые помогут вежливо отказать

Правильно подобранные слова могут значительно упростить процесс отказа и обозначить собственные границы, оставаясь при этом вежливыми и уважительными. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

Она посоветовала благодарить собеседника за предложение, ссылаясь при этом на занятость, но не углубляться в детали.

«Я ценю ваше предложение, но сейчас это не для меня» — это уважительно, но с четким отказом. А фраза «Давай вернемся к этому вопросу позже, когда у меня будет больше времени» оставляет дверь открытой для будущего общения. Для простого выражения занятости подойдет: «Сейчас не лучший момент для меня», — рассказала специалист.

По ее словам, чем больше человек практикует такие фразы, тем легче становится устанавливать здоровые границы.

Семейный психолог Ольга Романив до этого объяснила, как отказать родственникам, которые напрашиваются в гости.

Она посоветовала проявить твердость и четко обозначить границы решения, а для сглаживания недовольства можно предложить встречу в другие дни, например, на нейтральной территории.

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