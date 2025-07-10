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В Ростовской области тушат крупный лесной пожар

МЧС: площадь пожара в Каменском лесничестве увеличилась до 324 гектар
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Илья Питалев/РИА Новости

Площадь пожара в Каменском лесничестве Ростовской области увеличилась до 324 гектар. Об этом РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Площадь пожара 324 га, угрозы населенным пунктам нет. На месте работает группировка РСЧС 194 человека личного состава, 54 единицы техники», — говорится в сообщении.

О пожаре на территории лесничества стало известно в среду. К вечеру площадь возгорания составляла 168 гектар, о пострадавших в результате пожара не сообщалось.

До этого РИА Новости сообщало, что более 500 сотрудников МЧС России были привлечены к ликвидации 55 очагов ландшафтных пожаров на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Уточняется, что огнем охвачены сотни гектаров сухостоя, при этом обстановка остается стабильно сложной.

МЧС привлекло более 500 сотрудников к тушению возгораний, которых только с начала суток зафиксировано более 100.

Ранее Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами помогут новые технологии.

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