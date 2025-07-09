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В минздраве Дагестана прокомментировали массовое отравление водой

Минздрав Дагестана: из-за массового отравления водой пострадали 274 человека
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В Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление водой, пострадали 274 человека, 270 из которых — дети. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов, говорится в Telegram-канале ведомства.

В публикации говорится, что министр лично принял участие в оперштабе, проверил оказание медицинской помощи и пообщался с пациентами.

«За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрировано 274 человек, 270 из которых дети», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, региональные и республиканские медработники непрерывно проводят работы по выявлению кишечной инфекцией в районе. В публикации говорится, что болезнь протекает в легкой форме. На данный момент в Магарамкентской ЦРБ на лечении находятся 84 пациента, другие заболевшие лечатся амбулаторно.

Три человека уже выписались из стационара, в больнице проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ночью 7 июля стало известно о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей населенных пунктов Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, инфекция передавалась через воду.

В настоящее время в населенных пунктах работают специалисты Роспотребнадзора. Они проводят отбор проб воды и биоматериала от пострадавших.

Ранее более 30 человек сообщили о симптомах отравления после выпускного в Перми.

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