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Бывшего сенатора России депортировали из Армении

Экс-сенатора Клинцевича не пустили в Армению с частным визитом
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Главу Союза ветеранов Афганистана, бывшего депутата Госдумы и сенатора Франца Клинцевича не пустили в Армению с частным визитом, сообщает kp.ru.

По его словам, он прилетел в страну на день для встречи с теми, кто помог установить памятник ветеранам Афганистана.

«Пограничники [в аэропорту Звартнотц] мне сказали, что я не въездной», — сказал Клинцевич.

Он добавил, что причину ему не звали, а страну пришлось покинуть не в субботу, 28 июня, а накануне ночью. Мужчина отметил, что, несмотря на случившееся, поведение пограничников было корректным.

В середине июня житель Красноярска через суд добился компенсации у российской авиакомпании, которая отказалась пускать его на рейс МоскваМинск из-за достижения пассажиром возраста 45 лет. Прошлым летом он купил билет в Белоруссию и успешно прошел онлайн-регистрацию, однако в аэропорту ему в посадке отказали.

Представители авиакомпании обосновали это тем, что мужчине на момент вылета исполнилось 45 лет, и срок действия его паспорта якобы истек. Однако, согласно Положению о паспорте, у россиян есть до 90 дней для оформления нового документа по достижении возраста в 20 или 45 лет, и все это время старый паспорт считается действительным.

Ранее в Европе начали запрещать некоторые российские загранпаспорта старого образца.

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