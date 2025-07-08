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МВД предупредило о новой схеме мошенников с дипфейками «от имени властей»

МВД: мошенники выдают себя за губернаторов и используют дипфейки
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tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В России мошенники придумали схему, согласно которой стали выдавать себя за глав регионов и других чиновников с помощью технологии дипфейка, чтобы выманивать деньги у граждан. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

По данным ведомства, преступники создают фальшивые аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за губернаторов, мэров и других представителей власти. Иногда они отправляют короткие видеосообщения с дипфейками, якобы от лица чиновника, ссылаясь на «плохую связь», чтобы замаскировать подделку.

Затем они сообщают, что гражданину предстоит «важный разговор» с правоохранителями. После этого оказывают психологическое давление, пугают проверками и якобы связью с незаконными организациями, чтобы заставить перевести деньги.

В МВД напомнили, что настоящие представители власти не ведут таких переписок и не просят переводов.

Ранее эксперт рассказал, зачем мошенники звонят россиянам под видом соцопросов.

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