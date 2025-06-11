Эксперт рассказал, зачем мошенники звонят россиянам под видом соцопросов

Заместитель директора по продуктам компании VisionLabs Татьяна Дешкина рассказала, что мошенники звонят россиянам под видом проведения соцопросов и записывают голос для создания дипфейков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мошенники могут представляться сотрудниками различных исследовательских организаций и центров социологических исследований, чтобы записать голос человека и в будущем клонировать его для создания дипфейка. Главная задача злоумышленников – удержать пользователя на линии как можно дольше», — пояснила Дешкина.

По ее словам, чтобы создать дипфейк, нужна запись голоса человека длительностью 20 секунд с разной интонацией и без лишних шумов. Чем запись длиннее, тем качественнее аферисты подделывают голос.

Дешкина уточнила, что самым опасным является сочетание голоса с изображением или видеозаписью. Такая схема может ввести в заблуждение даже человека, хорошо разбирающегося в технологиях.

До этого завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев говорил, что мошенники начали активнее атаковать жителей – в преддверии Дня России они используют для этого схемы обмана на праздничную тематику. В том числе это рассылка писем с «поздравлениями» от различных госорганов и банков.

Ранее россиянин спас пожилого соседа от мошенника, подслушав его телефонный разговор.