Ростовский следком выясняет обстоятельства смерти младенца, найденного в мусорном баке

Ростовчанку подозревают в том, что она выбросила новорожденного в мусорный бак

Ростовские следователи выясняют все обстоятельства смерти новорожденного ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ по Ростовской области в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что тело младенца было найдено в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону. В ходе расследования была установлена личность матери ребенка, ею оказалась 28-летняя ростовчанка.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по . «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство), также выясняются все обстоятельства преступления, говорится в сообщении регионального СК.

В середине июня в Ростовской области осудили женщину за избиение ее годовалой дочери. Дело по статье117 УК РФ («Истязание») возбудили в отношении 31-летней жительницы Гуково в конце прошлого года. Тогда правоохранительным органам стало известно, что женщина наносила побои годовалой дочери, так как ей не нравилось, что ребенок капризничает и плачет. О происходящем в семье в полицию сообщили соседи, которые обнаружили на теле девочки синяки и кровоподтеки

Ранее оставленную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию.