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Оставленную матерью в аэропорту Антальи девочку вернули в Россию

Львова-Белова: оставленную в октябре в аэропорту Антальи девочку вернули в РФ

Девочку Николь, мать которой отбывает 15-летний тюремный срок за оставление новорожденной в аэропорту Антальи, вернули в Россию. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи», — написала она.

Детский омбудсмен выразила благодарность МИД России, а также Минпросвещения РФ, правительству Московской области и другим профильным ведомствам за помощь в сложившейся ситуации.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, мать и бабушку младенца задержали. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

В отношении Бурназкиной было возбуждено уголовное дело. 24 февраля стало известно, что суд приговорил девушку к 15 годам тюремного заключения.

В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении и российское гражданство.

Ранее в Удмуртии неизвестные выбросили младенца в выгребную яму.

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