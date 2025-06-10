Мать из Ростовской области получила 3,5 года за истязание маленькой дочери

В Ростовской области осудили женщину за избиение ее годовалой дочери, сообщает СУ СКР по региону.

Дело по статье117 УК РФ («Истязание») возбудили в отношении 31-летней жительницы Гуково в конце прошлого года. Тогда правоохранительным органам стало известно, что женщина наносила побои годовалой дочери, так как ей не нравилось, что ребенок капризничает и плачет. О происходящем в семье в полицию сообщили соседи, которые обнаружили на теле девочки синяки и кровоподтеки.

Сообщалось, что для своего возраста девочка слишком худая и явно отстает в развитии. Мать игнорировала потребности дочери, не обеспечивая ее едой, средствами гигиены, одеждой.

В итоге суд приговорил жестокую мать к лишению свободы, в исправительной колонии общего режима женщина проведет 3,5 года. Ее ребенок был передан на воспитание в другую семью.

Ранее полиция задержала 15-летнюю мать, выбросившую младенца из окна в Ленобласти.