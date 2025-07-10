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В Иркутске ликвидируют разлив нефтепродуктов в Ангаре

Специалисты ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Ангаре
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Telegram-канал «Город Иркутск»

На поверхности реки Ангары в Иркутске обнаружили следы нефтепродуктов, сообщает администрация города в своем официальном Telegram-канале.

Администрация уведомила о происшествии контрольно-надзорные органы, специалисты оценивают состояние окружающей среды, говорится в сообщении.

В настоящий момент разлив нефтепродуктов устраняют, угрозы распространения нет. Кроме того, загрязненный участок локализовали, выставив боновые сооружения, уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.

В конце июня стало известно, что спасатели ликвидировали нефтяные пятна, которые возникли после разлива нефтепродуктов на реке Вилюй. Для этого сотрудники службы спасения Якутии использовали 400 кг сорбента.

8 июня в Казачинском пороге реки Енисей теплоход буксировал пустые баржи, но в какой-то момент, следуя по течению, повредил корпус. Это привело к тому, что нефтепродукты вылились в водоем. По данным единой диспетчерской службы региона, пароход получил пробоину. Помимо этого, у него повредилось рулевое управление и топливный бак. На поверхности реки заметили нефтяную пленку, которая растянулась примерно на 30 километров.

Ранее Минтранс РФ предложил создать фонд для борьбы с последствиями разливов нефти.

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