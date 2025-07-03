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В России предложили создать фонд для борьбы с последствиями разливов нефти

Минтранс РФ предложил создать фонд для борьбы с последствиями разливов нефти
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В России может появиться фонд для борьбы с последствиями разливов нефтепродуктов, соответствующий законопроект подготовил Минтранс. Об этом пишет «Интерфакс».

Предполагается, что фонд будут пополнять посредством сборов с владельцев нефтяных танкеров. Деньги будут взимать однократно в случае, если маршрут следования судна будет проходить через порты и морскую акваторию РФ, а также через Северный морской путь.

Кроме того, средства в фонд будут поступать через управление имуществом, полученным за счет денег нацфонда и прочих доходов.

2 июля стало известно, что компания — владелец иностранного судна Honrise, по вине которого 20 июня произошел разлив нефтепродуктов у причала в порту Новороссийска, выплатила компенсацию за причиненный ущерб в размере 14 млн рублей.

По данным ведомства, инцидент произошел при буксировке корабля. В результате была загрязнена акватория Черного моря на площади свыше 35 тысяч квадратных метров.

Ранее на Кубани рассказали о ситуации на закрытых пляжах Анапы.

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