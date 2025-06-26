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Россиянка травила дома тараканов и заработала инсульт

В Удмуртии женщина перенесла инсульт, когда травила дома тараканов
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Shutterstock

В Удмуртии врачи спасли пациентку, отравившуюся средством для борьбы с тараканами, у женщины произошел инсульт. Об этом сообщает минздрав республики.

39-летняя ижевчанка пыталась избавиться от тараканов, распылив инсектицидное средство женщина почувствовала себя плохо. У нее началось головокружение, рвота и слабость в конечностях. Бригадой скорой помощи она была госпитализирована в токсикологическое отделение ижевской больницы с отравлением. В ходе обследования медики заподозрили у нее серьезную патологию центральной неравной системы.

«Ей провели компьютерную томографию головного мозга, по результатам у женщины подтвердился геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние)», — сообщили в минздраве.

Было принято решение о проведении экстренного вмешательства. Операция длилась около получаса и завершилась успешно. Пациентка проходит курс реабилитации, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мужчина 52 года жил с 17-сантиметровой зубной щеткой в кишечнике.

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