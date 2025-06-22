Российские ученые научились искать насекомых-вредителей с помощью оптоволокна

Ученые Пермского национального политехнического исследовательского университета (ПНИПУ) совместно с коллегами из ПФИЦ УрО РАН впервые применили оптоволоконные акустические датчики для обнаружения отдельных насекомых. В эксперименте с мадагаскарским шипящим тараканом технология не только зафиксировала звуки его передвижения, но и точно определила местоположение существа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

DAS-системы (распределенные акустические датчики) анализируют изменения светового сигнала в оптоволокне, возникающие при внешних воздействиях. Ранее их применяли для мониторинга трубопроводов и конструкций, но теперь ученые адаптировали технологию для сельского хозяйства.

Исследователи создали компактную сенсорную платформу на основе виниловой пластинки, на которую спиралью намотали 200 метров оптоволокна. При контакте с поверхностью таракан создавал акустические сигналы двух типов: шипение и вибрации от передвижения.

Технология успешно локализовала насекомое на плоскости, а записанные данные совпали с показаниями обычного микрофона.

Открытие предлагает новые варианты для раннего обнаружения вредителей на сельхозугодьях и мониторинга ульев для изучения поведения пчел.

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