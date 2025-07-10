Врач ответила, кому опасно плавать в море с большим количеством водорослей

Людям, склонным к аллергическим реакциям, не рекомендуется плавать в море с большим количеством водорослей, потому что они могут столкнуться с покраснениями кожи, сыпью и зудом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач уточнила, что в условиях жары и влажных условий там могут размножаться бактерии, в том числе и болезнетворные.

«Теоретически есть риск заразиться инфекцией: рота- и энтеровирусами, гепатитом А, кишечной палочкой, золотистым стафилококком и холерным вибрионом. Но вероятность этого не велика, в нынешнем году таких случаев не выявлено. Главное — не контактировать с такими водорослями: брать в руки, прикладывать к себе и намазывать на кожу», — предупредила Чернышова.

По ее словам, в водорослях содержится большое количество биологически активных веществ, включая цинк и железо, поэтому их используют для обертываний в косметических процедурах. Однако в салонах их предварительно обрабатывают, поэтому самостоятельно проводить такие «спа-процедуры» не стоит, заключила эксперт.

Ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев до этого говорил, что самым опасным кишечным заболеванием, которым можно заразиться в открытых водоемах, является холера.

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