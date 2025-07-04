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Роспотребнадзор назвал места, где разрешено купание в Москве

Роспотребнадзор назвал пригодными для купания в Москве четыре зоны отдыха
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Александр Авилов/Агентство «Москва»

В Москве признали пригодными для купания лишь четыре зоны отдыха из четырнадцати. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 03.07.2025 функционируют четыре зоны отдыха с купанием (из 14): озеро «Белое» (ВАО), Мещерское (ЗАО), «Пионерский пруд» (ЦАО), Тропарево (ЮЗАО)», — сказано в публикации.

При этом зоны отдыха Большой городской пруд (ЗелАО) и Путяевский пруд №1» (ВАО) находятся на реконструкции.

«Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд в Северном административном округе столицы в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, что связано с несоответствием качества воды водоемов и песка. Установлены знаки о запрете купания.

Кроме того, Роспотребнадзор не рекомендует купаться в зонах отдыха Серебряный бор-2 и 3 (СЗАО), озере «Черное» (ЗелАО) и Школьном озере (ЗелАО), так как вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

До этого врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что нырять после долгого пребывания на солнце может быть опасно из-за резкого перепада температур и других рисков. В частности, по его словам, происходит резкий спазм сосудов и отток крови от мозга, что может привести к головокружению, потере сознания и временной потере ориентации (вплоть до обморока). Особенно опасно нырять в воду после загара при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях.

Ранее в Стамбуле и еще двух провинциях Турции запретили купаться в море.

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