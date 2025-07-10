Россияне ответили, какие способы помогают им спасаться от жары

Большинство (68%) россиян спасаются от жары с помощью вентилятора (23%) или кондиционера(45%), показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,1 тыс. человек.

Кроме того, в тройку самых популярных вошел вариант «закрывают окна от жары», за него проголосовали 14% опрошенных. Еще 8% респондентов стараются чаще принимать душ, 3% — обрызгиваться водой, 2% — обмахиваются веером, 1% — спят на влажных простынях.

4% участников выбрали вариант «Другое». Среди их вариантов — открывать окна и устраивать сквозняк, пить воду и чай со льдом, есть мороженое или холодные ягоды, а также окрошку, плавать в бассейне и так далее.

Врач-невролог Павел Хорошев до этого говорил, что в жаркую погоду важно обеспечить комфортную температуру в помещении, пить больше воды и освежить свой рацион лекарственных препаратов, посоветовавшись с врачом. Специалист также отметил, что в летний зной может участиться посещение туалетной комнаты, потому что организм избавляется от избытка влаги и соли. На ночь можно выпить пару таблеток аспаркама, который восполняет запас магния и калия в самой доступной или используемой форме.

Ранее врач назвала еду, опасную для пикника в жару.