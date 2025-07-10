На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, какие способы помогают им спасаться от жары

«КП»: кондиционеры и душ помогают россиянам спасаться от жары
true
true
close
Depositphotos

Большинство (68%) россиян спасаются от жары с помощью вентилятора (23%) или кондиционера(45%), показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,1 тыс. человек.

Кроме того, в тройку самых популярных вошел вариант «закрывают окна от жары», за него проголосовали 14% опрошенных. Еще 8% респондентов стараются чаще принимать душ, 3% — обрызгиваться водой, 2% — обмахиваются веером, 1% — спят на влажных простынях.

4% участников выбрали вариант «Другое». Среди их вариантов — открывать окна и устраивать сквозняк, пить воду и чай со льдом, есть мороженое или холодные ягоды, а также окрошку, плавать в бассейне и так далее.

Врач-невролог Павел Хорошев до этого говорил, что в жаркую погоду важно обеспечить комфортную температуру в помещении, пить больше воды и освежить свой рацион лекарственных препаратов, посоветовавшись с врачом. Специалист также отметил, что в летний зной может участиться посещение туалетной комнаты, потому что организм избавляется от избытка влаги и соли. На ночь можно выпить пару таблеток аспаркама, который восполняет запас магния и калия в самой доступной или используемой форме.

Ранее врач назвала еду, опасную для пикника в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами