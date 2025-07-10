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Врач назвала еду, опасную для пикника в жару

Врач Лозикова: в жару на пикник не следует брать колбасы и салаты с майонезом
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Заправленные сметаной или майонезом салаты, морепродукты, колбасы и кремовые десерты лучше не брать с собой на природу в жару. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

По ее словам, еда для пикника на свежем воздухе должна быть легкой и безопасной.

«Вопреки распространенному мнению, колбасы на жаре — это рассадник бактерий, в том числе кишечных инфекций. Они крайне опасны для детей», — предупредила медик.

Она добавила, что копченые продукты нужно хранить в термосумке и съесть в течение трех часов. В качестве полезной для пикника еды Лозикова упомянула твердые несливочные сыры, хлебцы, чай в термосе, воду, а также заранее помытые и нарезанные овощи и фрукты.

До этого диетолог, врач превентивной и интегративной медицины, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко посоветовала летом исключить из рациона красное мясо, особенно людям старше 50 лет в период сильной жары. Она объяснила, что оно разгоняет биохимические процессы, ведущие к старению, замедлению и усилению апоптоза (саморазрушения клеток ).

Ранее были названы блюда, которые россияне чаще всего готовят летом.

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