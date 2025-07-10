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Врач ответила, можно ли пить кефир на ночь

Врач Павлова: кефир не стоит пить на ночь
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Кефир вопреки распространенному мнению не стоит пить на ночь. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова.

«У кефира одно из наиболее высоких значений инсулинового индекса. То есть если этот продукт выпить на ночь, когда активность инсулина и так максимальная, то во сне начнется очень сильное снижение уровня глюкозы крови», — пояснила врач.

Она пояснила, что в этом случае организм будет активно вырабатывать глюкозу, поэтому утром у человека будет повышенный уровень сахара. Регулярная такая привычка грозит нарушением обмена веществ и развитием предиабета.

Павлова добавила, что этот напиток нельзя пить детям младше семи месяцев, а также людям с гастритом, язвой или панкреатитом. Врач отметила, что кефиром также нельзя заменить прием пищи, потому что в нем нет достаточного количества белков, жиров и углеводов.

Врач-диетолог Екатерина Ширшова до этого говорила, что огурцы и помидоры, а также различные ягоды помогут легче пережить жаркую погоду, когда снижается аппетит. В качестве облегченного белка можно выбрать отварную курицу, рыбу или яйца. Кроме того, в качестве завтрака или перекуса можно выбрать кефир или ряженку, которые помогут пищеварению, охладят организм и восстановят микрофлору.

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