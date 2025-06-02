Россиянам назвали неожиданное полезное свойство окрошки

Окрошка – это один из самых полезных летних супов, который за счет низкой температуры в жаркую погоду хорошо влияет на вкусовые рецепторы и позволяет не пропускать приемы пищи. Это важно для поддержания уровня энергии в организме и профилактики желчнокаменной болезни, считает директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. При правильном приготовлении летний суп также защищает организм от отравления, сообщила она Общественной Службе Новостей.

Для правильного взаимодействия с аппетитом окрошка должна быть кислой на вкус, поэтому сладковатый ржаной квас из магазина не подходит для ее приготовления. Сладкий бульон будет только усиливать жажду и аппетит, в то время как кислый – насытит организм, пояснила врач.

«Один из вариантов — белый квас. Если он реально белый, если он кисловат на вкус и если он не сильно сладкий, то мы понимаем, что это пребиотический продукт», — рассказала Дианова.

По ее словам, это уже ферментированная заправка с молочной кислотой, которая оказывает антисептическое действие на микрофлору кишечника и не дает возможности размножаться патогенам, защищая от отравления. Что касается окрошки на кефире, то действие здесь аналогичное – это пребиотический продукт, в котором плюс к этому содержатся кефирные грибки, помогающие кишечнику, отметила диетолог.

«Поэтому если выбирать между белым квасом и кефиром — я считаю, что они одинаково полезны», — добавила врач.

Она также порекомендовала заменить колбасу в окрошке на мясо куриного бедра, индейку или растительный фарш, чтобы отказаться от переработанного мяса.

До этого аналитики Х5 Digital подсчитали, что в 2025 году на приготовление пяти порций окрошки в 2025 году уйдет от 240 до 400 рублей. Отмечается, что в состав окрошки входят картофель, вареная колбаса, яйца, редис, огурцы, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук). Если заправить окрошку квасом, затраты увеличатся до 330–500 рублей, а если кефиром — до 315–480 рублей.

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