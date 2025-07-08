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Врач перечислила продукты, которые помогут легче пережить жару

Врач Ширшова: кефир и ягоды помогут легче пережить жару
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Огурцы и помидоры, а также различные ягоды помогут легче пережить жаркую погоду, когда снижается аппетит. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Екатерина Ширшова.

«Организму в любом случае нужны белки, витамины, жидкость и энергия. И переждать жару на одних арбузах и воде не получится — это чревато слабостью, головокружением и нехваткой питательных веществ. В пекло организм и так работает в «режиме экономии», — предупредила эксперт.

В качестве облегченного белка можно выбрать отварную курицу, рыбу или яйца. Кроме того, в качестве завтрака или перекуса можно выбрать кефир или ряженку, которые помогут пищеварению, охладят организм и восстановят микрофлору. В жару также можно готовить крупы в виде салатов или теплых гарниров (например, отварной булгур с огурцом, перцем и зеленью). Ширшова также призвала пить больше минеральной воды и морсов, чтобы освежиться и насытить организм.

Врач-хирург «СМ-Клиника» Эльвин Гусейнов до этого рассказал «Газете.Ru», что во многих регионах России сейчас отмечается жаркая погода, что связано с определенными рисками для здоровья. В частности, в жару увеличивается риск развития тромбов.

Ранее россиян призвали не оставлять воду в пластиковых бутылках на жаре.

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