На Камчатке суд вынес приговор начальнику караула УФСИН

На Камчатке суд оштрафовал начальника караула, у которого сбежал заключенный

Начальник караула УФСИН, по вине которого заключенный совершил побег из-под стражи на Камчатке, приговорен судом к штрафу. Об этом ТАСС сообщили в городском суде Петропавловска-Камчатского.

В марте арестованный рецидивист сбежал из-под конвоя возле городской стоматологической поликлиники. Спустя два дня его нашли в одной из квартир.

Суд признал действия начальника караула халатностью, однако учел его явку с повинной, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка и благотворительную помощь выполняющим боевые задачи бойцам. Поэтому наказание ограничилось штрафом в размере 50 тысяч рублей.

3 июля сообщалось, что в Ленинградской области грабитель с ножом при попытке побега прибежал в полицию.

27 июня сообщалось, что в Забайкальском крае двух заключенных в читинском следственном изоляторе мужчин подозревают в подготовке к захвату заложников и побегу.

Ранее сообщалось, что следственные изоляторы могут вернуть под ведение ФСБ.