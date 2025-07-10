На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке суд вынес приговор начальнику караула УФСИН

На Камчатке суд оштрафовал начальника караула, у которого сбежал заключенный
true
true
true
close
Depositphotos

Начальник караула УФСИН, по вине которого заключенный совершил побег из-под стражи на Камчатке, приговорен судом к штрафу. Об этом ТАСС сообщили в городском суде Петропавловска-Камчатского.

В марте арестованный рецидивист сбежал из-под конвоя возле городской стоматологической поликлиники. Спустя два дня его нашли в одной из квартир.

Суд признал действия начальника караула халатностью, однако учел его явку с повинной, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка и благотворительную помощь выполняющим боевые задачи бойцам. Поэтому наказание ограничилось штрафом в размере 50 тысяч рублей.

3 июля сообщалось, что в Ленинградской области грабитель с ножом при попытке побега прибежал в полицию.

27 июня сообщалось, что в Забайкальском крае двух заключенных в читинском следственном изоляторе мужчин подозревают в подготовке к захвату заложников и побегу.

Ранее сообщалось, что следственные изоляторы могут вернуть под ведение ФСБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами