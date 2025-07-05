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В МВД рассказали, нужно ли менять паспорт в случае изменения внешности

МВД напомнило россиянам о необходимости замены паспорта при изменении внешности
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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Россияне должны заменить паспорт при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. Об этом рассказали в официальный Telegram-канале Миграционной службы МВД России.

«Согласно законодательству, замена паспорта производится при наличии существенных изменений внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством. В этом и еще ряде случаев заменить паспорт необходимо в течение 90 дней», — сказано в публикации.

Менять загранпаспорт несовершеннолетнего ребенка, если он внешне изменился, в период срока действия документа необязательно, отметили в ведомстве и уточнили, что административная ответственность за использование такого удостоверения личности не предусмотрена.

До этого старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов сообщил, что в паспорте россиянина непременно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, остальные ставятся по желанию.

Ранее в МВД предупредили о действующих от имени Красного Креста мошенниках в Telegram.

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