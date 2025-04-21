Россиянам рассказали, что им грозит за несвоевременную замену паспорта

Россиянам следует менять паспорт в определенных обстоятельствах. В том числе это необходимо сделать при достижении возраста в 20 и 45 лет, смене фамилии, имени или отчества, а также при повреждениях или загрязнениях страниц. В противном случае за несвоевременную замену основного документа гражданина РФ грозит ответственность, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Среди ситуаций, которые требуют замены паспорта, специалисты также выделяют изменение внешности человека, опечатки и ошибки, потерю документа и другие. Важно помнить, что паспорт считается непригодным при наличии механических повреждений – порезов, разрывов и появления пятен на страницах. Замены требуют также повреждения защитных элементов паспорта – голограмм, ламинации фото и водяных знаков. Иногда поводом для этого становятся незаконные отметки и надписи, уточняют эксперты. Даже минимальный разрыв или небольшое пятно могут расценить как условие для признания документа непригодным, подчеркивают они.

КоАП предусматривает наказание за умышленную или допущенную по неосторожности порчу документа – штраф варьируется от 100 до 300 рублей. Кроме того, предусмотрена ответственность за проживание без паспорта или с паспортом, который признан негодным. За такое нарушение штраф уже будет больше – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для жителей Москвы и Петербурга и от 2 тыс. до 3 тыс. рублей для жителей регионов.

Также штраф могут обязать выплатить в случае, если сотрудник МВД обнаружит порванную страницу, растекшуюся надпись и прочие повреждения.

Напомним, в пресс-службе Главного управления по вопросам миграции МВД России напомнили, что при выдаче или замене паспорта в России обязательно нужно проставлять отметки о регистрации по месту жительства, снятии с учета, а также данные о воинской обязанности. Также в паспорт можно добавить несколько необязательных отметок, например, группу крови и идентификационный номер налогоплательщика, обратили внимание в МВД. Все эти пометки должны вносить в компетентных органах — если внести эти данные от руки самостоятельно, то паспорт становится недействительным.

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