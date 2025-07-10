В Греции туристка из Чехии сразу после предложения руки и сердца тяжело заболела

Daily Mail: у туристки из Чехии случился инсульт после предложения руки и сердца

В Греции у 24-летней туристки из Чехии сразу после того, как возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца в церкви, произошел инсульт. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Девушка потеряла сознание в церкви через секунду после того, как ее избранник опустился на одно колено и предложил выйти за него замуж.

Туристку срочно доставили в больницу. Предварительное обследование показало, что с ней произошел обширный инсульт. Сейчас состояние девушки крайне тяжелое, но стабильное.

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