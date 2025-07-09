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Россиянам назвали неожиданный фактор риска инсульта

ПНИПУ: изгиб позвоночной артерии влияет на риск инсульта
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Ишемический инсульт — одна из главных причин смертности в России, ежегодно диагностируется до 470 тысяч случаев. Одним из факторов риска выступает нарушение кровоснабжения мозга из-за патологий позвоночных артерий, которые снабжают кровью его задние отделы. Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета с помощью компьютерного моделирования изучили, как изгиб артерии влияет на характер кровотока — и обнаружили потенциально опасные углы, при которых формируются вихри и участки высокого давления, способные повредить сосудистые стенки.Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Пермского Политеха.

Ученые создали цифровую модель участка позвоночной артерии, основываясь на реальных ультразвуковых данных. С помощью методов вычислительной гидродинамики они рассчитали поведение крови при разных углах изгиба сосуда.

Результаты показали, что при углах от 90° до 150° возникает наибольшая турбулентность, сопровождающаяся скачками давления и скорости. Эти вихревые зоны могут вызывать микроповреждения, приводить к образованию тромбов и нарушению кровоснабжения мозга, повышая риск инсульта. Исследователи подчеркивают, что на такие изгибы следует обращать внимание при диагностике, особенно если у пациента есть другие факторы риска.

По словам магистрантки ПНИПУ Марии Матросовой, при указанных углах наблюдались наибольшие колебания давления и скорости кровотока — именно они потенциально опасны для сосудов.

Доцент кафедры ПНИПУ Марина Шмурак добавила, что сейчас анализ проводится на упрощенной модели, но в будущем будет учитываться сложная пространственная геометрия, вязкость крови и другие параметры, приближающие симуляции к реальным условиям организма.

Ранее ученых встревожил резкий рост случаев рака желудочно-кишечного тракта у молодых людей.

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