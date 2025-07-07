Третьеклассник оказался в реанимации после дегустации родительского вина

В Петербурге 10-летний мальчик допил вино из холодильника и попал в реанимацию

В Санкт-Петербурге мальчик отравился вином, которое родители оставили в холодильнике. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 10-летний ребенок остался дома один, когда родители ушли на прогулку с младшим братом. Мальчик нашел в холодильнике открытую бутылку красного вина, которое пили взрослые, и решил продегустировать спиртное.

Когда супруги вернулись домой, они нашли в коридоре старшего сына без сознания, пустую винную бутылку и немедленно вызвали скорую. У третьеклассника диагностировали сильное отравление. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Мать и отец уверяют, что до сих пор их ребенок не употреблял алкоголь в каком-либо виде. Медики не исключают, что кроме вина мальчик мог попробовать что-то еще.

Ранее россиянка травила дома тараканов и попала в больницу с инсультом.