При обысках у Кехмана и во МХАТе им. Горького изъяли документы

ТАСС: при обысках в МХАТ им. Горького и у Кехмана изъяли документацию

Во время обысков в столичном театре МХАТ им. Горького и у его директора Владимира Кехмана изъяли документы по делу о растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, обыски проводились по нескольким адресам, в том числе в доме директора и в театре. Там изъяли связанные с делом электронные носители информации и документацию.

Накануне стало известно, что Кехмана доставили в Следственный комитет как свидетеля — силовики пришли к нему сразу после его возвращения из-за границы.

По данным СМИ, ситуация может быть связана с расследованием дела о растрате или присвоении средств в особо крупном размере в ходе реконструкции старой сцены МХАТа. Кехман заключил контракты на 44,9 млн руб. для ремонта. Речь идет о контракте на сумму 32,8 млн руб., который был заключен для поставки материалов для изготовления планшета (пола) сцены, а также о соглашении на 12,1 млн руб. — для его монтажа.

Кроме того, в феврале 2024 года Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главного бухгалтера МХАТ им. Горького Галину Гетьман к четырем годам лишения свободы условно по делу о хищении 4,2 млн руб. из кассы. Женщина работала в учреждении задолго до прихода туда Кехмана.

Ранее во МХАТе им. Горького отменили корпоратив с Киркоровым после «голой» вечеринки.