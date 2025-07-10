В России в 35 раз расширят базу генетической информации

В России расширят базу национальной генетической информации в 35 раз к 2030 году

В России Национальная база генетической информации будет расширена в 35 раз к 2030 году, ее объем достигнет 35 петабайт (1 петабайт равен 1 тыс. терабайт. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ о стратегическом направлении в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования, который утвердило правительство РФ.

«Общий объем хранения общедоступных данных в сфере генетической информации по всему многообразию образцов достигнет 1 петабайта в 2025 году, 6 петабайт в 2026 году, 10 петабайт в 2027 году, по иной информации — до 35 петабайт к 2030 году», — сказано в документе.

Как уточняется, не менее 60 исследовательских центров будут поставлять генетическую информацию в базу.

До этого в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщили, что более 60 российских организаций, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области генетических технологий, должны до 1 сентября предоставить данные в Национальную базу генетической информации.

Госинформсистема «Национальная база генетической информации» создается согласно поправкам в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», вступившим в силу в сентябре прошлого года. В ней будут хранить генетическую информацию по всему многообразию биообразцов, включая растения, животных, микроорганизмы дикой природы и метагеномы экосистем, сельскохозяйственные растения и сельскохозяйственных животных, промышленные микроорганизмы, вирусы, генетические данные человека (исключая персонифицированные), а также особо опасные патогенные микроорганизмы и вирусы.

Ранее российский генетик рассказала, почему тест на национальность не показывает долю той или иной «крови».