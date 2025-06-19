Генетик рассказала, почему тест на национальность не показывает долю той или иной «крови»

В тестах на происхождение можно увидеть проценты, означающие вашу национальность. Большинство пользователей таких тестов полагает, что проценты означают долю той или иной «крови». Однако это не так, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Ирина Колесникова.

«Те проценты, которые вы видите в отчете — это процент совпадения вашего набора геном с набором для той или иной национальности. Например, генетика на 65,1% совпадает с восточными славянами, на 16% — с молдаванами, на 5,1% — с немцами. Это — вовсе не доля молдавской или немецкой крови (хотя, совпадения, конечно, интересные), а то, насколько генотип автора похож на генотип типичного представителя этих национальностей. Это — разные вещи», — объяснила эксперт.

По ее словам, для расчета национальности исследуется определенный набор генетических полиморфизмов (вариантов), отобранных в ходе большого количества уже проведенных исследований. Проанализировав именно эти полиморфизмы у человека, можно получить некую картину, своего рода характерный «генетический портрет». У разных национальностей этот «генетический портрет» будет различаться.

«Существуют базы данных, например, FROG и ALFRED, которые содержат собранные в результате многочисленных исследований так называемые референсные геномы популяций различных национальностей со всего мира. Именно с ними и сравниваются результаты вашего анализа, рассчитывается процент совпадения. Но разные компании используют для определения и расчёта национальности разные наборы полиморфизмов, алгоритмы и базы референсных геномов. Поэтому, если вы сдадите тест на происхождение в разных компаниях, результаты могут в определенной степени различаться», — заключила генетик.

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