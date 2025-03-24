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Стали известны детали создания Национальной базы генетической информации

РБК: 60 организаций должны предоставить данные в базу генетической информации
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Depositphotos

Более 60 российских организаций, ведущих научно-исследовательскую деятельность в области генетических технологий, должны до 1 сентября предоставить данные в Национальную базу генетической информации. Об этом сообщили РБК в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Такой показатель содержится в программе цифровой трансформации Минобрнауки. Объем общедоступных данных в этом году должен составить 1 петабайт, к 2027 году вырасти в десять раз, а к 2030 году — до 35 петабайтов.

База будет состоять из трех контуров: открытый, конфиденциальный и специальный. К последнему доступ будут иметь те, кто имеет право доступа к ограниченной информации или информации, содержащей гостайну.

Представитель Григоренко рассказал РБК, что соответствующая база «обеспечит суверенитет в сфере хранения генетических данных, а также облегчит обмен информацией между российскими научными организациями в сфере генно-инженерных исследований».

Там считают, что создание такого массива данных имеет большое значение как с точки зрения национальной безопасности, так и в контексте движения РФ к технологическому лидерству.

Госинформсистема «Национальная база генетической информации» создается согласно поправкам в закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности», вступившим в силу в сентябре прошлого года. В ней будут хранить генетическую информацию растений, животных, микроорганизмов дикой природы и метагеномов экосистем, сельскохозяйственных растений и животных, вирусов, а также генетические данные человека, особо опасные патогенные микроорганизмы и вирусы.

В октябре прошлого года Федеральное медико-биологическое агентство России создало первую отечественную базу данных популяционных частот генетических вариантов населения страны.

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