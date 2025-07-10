На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СФ предложили запретить движение электросамокатов на улицах Москвы

Шейкин предложил запретить проезд электросамокатов по оживленным улицам Москвы
true
true
true
close
Антон Денисов/РИА Новости

Член Совета Федерации Артем Шейкин предложил ограничить скорость или полностью запретить движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах и оживленных улицах Москвы. Соответствующее обращение он направил на имя заместителя мэра столицы, главы Департамента транспорта города Максима Ликсутова, сообщает РИА Новости.

В своем обращении сенатор заявил, что целесообразно использовать ширину тротуара менее двух-трех метров в качестве критерия для введения запрета на движение таких средств передвижения и разместить на соответствующих московских улицах специальные знаки, запрещающие их использование.

«В связи с этим прошу Вас выразить позицию правительства Москвы относительно перспективы ограничения скорости или полного запрета движения средств индивидуальной мобильности по всем тротуарам шириной менее двух-трех метров, а также по улицам, где зафиксирован существенный пешеходный трафик», — говорится в обращении.

По словам Шейкина, подобные меры помогут обезопасить пешеходов и уменьшить вероятность столкновений.

Он также отметил, что ситуация с курьерами на электровелосипедах вызывает особое беспокойство. Сенатор обратил внимание, что они «часто двигаются по тротуарам, не спешиваясь в местах большого скопления людей, что повышает риск аварийных ситуаций и создает дополнительные трудности для пешеходов».

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в России необходимо на федеральном уровне ввести запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности ночью.

Ранее в Москве 30 тысячам людей запретили кататься на электросамокатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами