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В Москве 30 тысячам людей запретили кататься на электросамокатах

В Москве заблокировали 30 тысяч аккаунтов самокатчиков-нарушителей
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Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

В Москве заблокировали 30 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей электросамокатов за три месяца. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В ведомстве напомнили, что с 2025 года арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID. С начала сезона свой возраст подтвердили свыше 810 тыс. человек.

«По статистике прошлых лет, чаще всего в ДТП попадали дети и подростки, которые использовали сервис проката несмотря на запрет. Верификация через Mos ID помогает своевременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

До этого сообщалось, что в Москве с 12 по 15 июня пройдет рейд по водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедистам.

«Цель рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД <...> Сотрудники Госавтоинспекции проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки», — говорилось в публикации столичной ГИБДД.

Ранее петербуржец на электросамокате сбил пенсионера.

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