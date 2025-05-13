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Россиян призвали не использовать электросамокаты ночью

Политолог Орлов призвал запретить россиянам ездить ночью на электросамокатах
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РИА «Новости»

В России необходимо на федеральном уровне ввести запрет на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) ночью, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Именно в это время суток они представляют наибольшую опасность, объяснил он RT.

«Электросамокаты и электровелосипеды уже стали причиной многочисленных ДТП с участием пешеходов. Нередко эти ДТП заканчиваются реанимацией, как для пользователя СИМ, так и простых прохожих», — пояснил автор инициативы.

Он напомнил, что самокаты и прочие СИМ обычно оснащены самой примитивной системой освещения, которые для езды в ночное время суток не рассчитаны. Даже увидев в пяти метрах от себя яму, владелец самоката может не успеть вовремя затормозить, что грозит серьезными последствиями, заключил Орлов.

Напомним, в России в три раза возросли штрафы за езду несовершеннолетних на самокатах. Сами коммерческие организации, которые предоставляют на прокат СИМ , устанавливают в договорах запрет управления арендованным электросамокатом для не достигших 16 лет, а в отдельных регионах — совершеннолетия. С конца апреля у нескольких сервисов штраф увеличился с 10 до 30 тыс. рублей. В Москве штраф уже составляет 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве родители школьников, которые проехали на электросамокате толпой, заплатят 100 тысяч рублей.

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