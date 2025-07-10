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В Саратовской области жителей пятиэтажки пустили в квартиры после взрыва газа

В Ершове жители трех подъездов пятиэтажки вернулись в квартиры после взрыва газа
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Telegram-канал «Роман Бусаргин»

В Саратовской области после взрыва газа в многоквартирном доме в Ершове жители трех подъездов смогли вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Константин Мызников.

По его словам, во время обследования дома №11 на улице Космонавтов специалисты выяснили, что конструкции в первом, третьем и четвертом подъездах не были повреждены и их жильцам ничего не угрожает.

Чиновник добавил, что во второй подъезд можно будет вернуться после окончания ремонта. Сейчас четверо пострадавших от взрыва жителей дома находятся в пункте временного размещения на улице Интернациональной, 107. Полицейские круглосуточно дежурят у дома №11, чтобы имущество жильцов второго подъезда не украли.

Три дня назад в Ершове произошел взрыв газа, после чего в пятиэтажке возник пожар. В результате ЧП были повреждены три квартиры. Кроме того, обрушилась часть перекрытия на одном из этажей. Как писали местные СМИ, квартира, в которой взорвался газ, была полностью разрушена.

Ранее украинские агенты разрушили квартиры в ХМАО, готовясь к теракту.

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