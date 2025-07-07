В Саратовской области локализован пожар после взрыва в доме

МЧС: в Ершове локализован пожар после взрыва газа в пятиэтажном доме

В Саратовской области специалисты локализовали пожар после взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным Telegram-канала «ЧП Саратов», квартира, в которой произошел взрыв, разрушилась полностью. На месте работают сотрудники МЧС, скорая помощь, служба спасения и полиция. О пострадавших не сообщается.

До этого губернатор региона Роман Бусаргин сообщал, что в результате взрыва были повреждены три квартиры, а часть перекрытия на одном из этажей обрушилась.

В конце июня в городе Серове, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Telegram-канал SHOT писал, что детонация произошла после того, как житель одной из квартир на последнем этаже поставил на огонь чайник.

Ранее в Биробиджане в жилом доме произошел взрыв газа.