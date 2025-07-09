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В Белоруссии восстанавливают электроснабжение в 58 населенных пунктах после грозы

Мощная гроза нарушила электроснабжение в 58 населенных пунктах Белоруссии
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Depositphotos

Мощная гроза с порывистым ветром нарушила электроснабжение в 58 населенных пунктах Витебской области на северо-востоке Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского предприятия «Витебскэнерго».

По информации ведомства, серьезные разрушения фиксировались в Городокском районе, где ветер повалил деревья, сорвал крыши домов и повредил линии электропередачи.

Как рассказали в «Витебскэнерго», на ликвидацию последствий стихии были направлены аварийно-восстановительные бригады. Помимо этого также был мобилизован и привлечен дополнительный персонал.

«В настоящее время идут работы по восстановлению электроснабжения 58 населенных пунктов, 115 трансформаторных подстанций. Задействовано 17 бригад, 76 человек, 18 единиц спецтехники и шесть дизельных электростанций», — говорится в публикации.

Накануне на Украине более 700 населенных пунктов остались без света из-за сильной непогоды. По информации энергетиков, ночью и утром 8 июля через страну прошел грозовой фронт с дождем и шквалистым ветром, стихия повредила линии электропередач и значительно повлияла на работу энергосетей.

Ранее спасатель рассказал, чего нельзя делать во время грозы.

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