В Госдуме рассказали, чем грозит обучение в Йеле на платной основе

Обучение в американском Йельском университете (признанном нежелательной организацией в России) на платной основе, а также распространение информации о нем могут квалифицировать как финансирование нежелательной организации, что грозит административным или уголовным наказанием, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом рассказал РИА Новости замглавы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Он отметил, что признание деятельности организации нежелательной на территории РФ влечет за собой серьезные последствия.

«В их числе запрет на создание на территории России структурных подразделений и прекращение деятельности ранее открытых, на распространение информационных материалов, издаваемых организацией, на проведение операций с денежными средствами и иным имуществом», — уточнил Выборный.

Кроме того, запрещено в любой форме участие в деятельности такой организации, включая предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг для обеспечения ее функционирования.

8 июля Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией из-за оправдания средств, выделенных на дискредитацию органов государственной власти России. В ведомстве заявили, что на базе вуза функционирует Школа международных отношений, которая является своеобразным центром подготовки лидеров протестной активности.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Генпрокуратура объявила Британский совет (организация признана нежелательной в России) нежелательной организацией в России, поскольку эта структура действовала в интересах британской разведки.

Решение было принято на основании материалов, предоставленных ФСБ. По данным спецслужбы, организация является ключевым инструментом влияния Великобритании. ФСБ считает, что Британский совет сотрудничает с британскими спецслужбами в секретных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых стран.

Ранее стало известно, сколько организаций признали нежелательными в РФ в 2025 году.