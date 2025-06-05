Генпрокуратура объявила Британский совет (огранизация признана нежелательной в России ) нежелательной организацией в России, поскольку эта структура действовала в интересах британской разведки. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Почему Генпрокуратура закрыла Британский совет? Потому, что эта структура – легендированное представительство разведки МИ-6», — подчеркнул он.

Джабаров напомнил, что под ширмой лекций и семинаров о британской культуре, грантов на изучение ценностей Великобритании совет занимался переформатированием сознания молодежи на Украине.

Кроме того, обратил внимание сенатор, Британский совет ведет проекты с целью нарушения территориальной целостности России. Например, в Херсонской области организация собирала координаты наших военных.

До этого ФСБ выяснила, что Британский совет участвовал в секретных операциях британских спецслужб. Эти операции маскировались под помощь в урегулировании конфликтов, поддержку молодых политиков и продвижение западных ценностей.

Ранее ФСБ предостерегла россиян от контактов с запрещенным в России Британским советом.