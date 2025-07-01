Стало известно, сколько организаций признали нежелательными в РФ в 2025 году

Генеральная прокуратура РФ за шесть месяцев 2025 года признала 44 организации нежелательными на территории России. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму ведомства Юрий Хохлов, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что деятельность иностранных и международных организаций, направленная на подрыв основ конституционного строя, продолжает оставаться одним из основных источников угроз общественной безопасности.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации только в первом полугодии текущего года принято решение о нежелательности на территории Российской Федерации 44 таких организаций», — уточнил Хохлов.

По его словам, их деятельность так или иначе нацелена на дискредитацию российского руководства и проводимой им внутренней и внешней политики, а также на вмешательство в выборы всех уровней власти в России.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Генпрокуратура объявила Британский совет (огранизация признана нежелательной в России ) нежелательной организацией в России, поскольку эта структура действовала в интересах британской разведки.

Ранее Минюст расширил список нежелательных организаций.