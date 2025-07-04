Суд вынес приговор россиянину, планировавшему устроить теракт на Урале

Стороннику легиона «Свобода России» дали 20 лет за подготовку теракта на Урале

Центральный окружной военный суд вынес приговор стороннику легиона «Свобода России», признанного террористическим и запрещенным в Российской Федерации, назначив ему 20 лет лишения свободы за попытку организации теракта в административном здании Челябинска. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информацию от ФСБ России по Челябинской области.

Согласно материалам дела, задержание мужчины произошло в ноябре 2023 года. После принятия присяги террористической организации, он задумал устроить взрыв на одном из административных объектов города и произвел предварительную разведку зданий, относящихся к федеральным органам власти в области обороны.

Суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт и участии в деятельности террористической группы. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока проведет в колонии строгого режима.

11 июня Федеральная служба безопасности сообщила о задержании мужчины в Новгородской области, который подозревается в планировании взрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю и ветерану военной операции.

Ранее лены ДРГ, готовившие теракты в РФ, частично признали вину и раскаялись