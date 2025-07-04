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Суд вынес приговор россиянину, планировавшему устроить теракт на Урале

Стороннику легиона «Свобода России» дали 20 лет за подготовку теракта на Урале
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Центральный окружной военный суд вынес приговор стороннику легиона «Свобода России», признанного террористическим и запрещенным в Российской Федерации, назначив ему 20 лет лишения свободы за попытку организации теракта в административном здании Челябинска. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информацию от ФСБ России по Челябинской области.

Согласно материалам дела, задержание мужчины произошло в ноябре 2023 года. После принятия присяги террористической организации, он задумал устроить взрыв на одном из административных объектов города и произвел предварительную разведку зданий, относящихся к федеральным органам власти в области обороны.

Суд признал его виновным в госизмене, покушении на теракт и участии в деятельности террористической группы. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть срока проведет в колонии строгого режима.

11 июня Федеральная служба безопасности сообщила о задержании мужчины в Новгородской области, который подозревается в планировании взрыва автомобиля, принадлежащего общественному деятелю и ветерану военной операции.

Ранее лены ДРГ, готовившие теракты в РФ, частично признали вину и раскаялись

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