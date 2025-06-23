Пострадавшим при взрыве газа в Серове выделили 4 млн рублей

Власти Свердловской области выделили 4 млн рублей на помощь жителям Серова, которые пострадали при взрыве газа в доме. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио губернатора региона Денис Паслер.

«Сегодня подписал распоряжение о выделении более 4 млн рублей из резервного фонда региона на помощь жильцам дома в Серове, где в минувшие выходные произошел хлопок бытового газа», — написал Паслер.

Глава области отдельно отметил, что семья пострадавшего, которого после ЧП не удалось спасти, получит пособие в размере 1,5 млн рублей единовременно.

Жильцам дома, которых признали пострадавшими, заплатят 15 тысяч рублей, тем, кто частично или полностью лишился имущества — от 75 тысяч до 150 тысяч рублей, а лицам, который получили легкий вред здоровью — по 300 тысяч. Владельцам квартир, которые не подлежат восстановлению, заплатят компенсацию.

22 июня в пятиэтажном доме в городе Серове в Свердловской области произошел взрыв газа. Детонация произошла после того, что как житель квартиры на пятом этаже здания поставил на огонь чайник. В результате пострадали четыре человека, в том числе дети. Жители дома поспешили эвакуироваться вместе с питомцами.

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