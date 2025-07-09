На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт предупредил об опасности вождения в град

Автоэксперт Ладушкин: в град снижается управляемость автомобиля
true
true
true
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

Град может не только испортить внешний вид автомобиля, но и заметно ухудшить управляемость, поэтому непогоду лучше переждать, желательно под навесом. Такой совет в интервью RT дал руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин.

«В пути на трассе такими местами могут стать козырьки придорожных заведений, под которыми можно аккуратно припарковаться. Также спасением могут стать посты ГИБДД, многие из которых имеют специальные навесы», — отметил он.

При этом, по его словам, не следует парковать машину у автобусных остановок, заборов и деревьев.

Сильнейший ливень с градом накрыл накануне города Московской области.

По информации Telegram-канала Baza, непогода обрушилась на Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск и другие города Подмосковья. На улицах населенных пунктов наблюдалось большое количество поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.

Ранее в Омске крупный град побил урожай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами