Автоэксперт предупредил об опасности вождения в град

Град может не только испортить внешний вид автомобиля, но и заметно ухудшить управляемость, поэтому непогоду лучше переждать, желательно под навесом. Такой совет в интервью RT дал руководитель экспертной компании LEM Solutions Евгений Ладушкин.

«В пути на трассе такими местами могут стать козырьки придорожных заведений, под которыми можно аккуратно припарковаться. Также спасением могут стать посты ГИБДД, многие из которых имеют специальные навесы», — отметил он.

При этом, по его словам, не следует парковать машину у автобусных остановок, заборов и деревьев.

Сильнейший ливень с градом накрыл накануне города Московской области.

По информации Telegram-канала Baza, непогода обрушилась на Королев, Фрязино, Клин, Солнечногорск и другие города Подмосковья. На улицах населенных пунктов наблюдалось большое количество поваленных деревьев и поврежденных автомобилей.

Ранее в Омске крупный град побил урожай.