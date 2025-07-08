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Армянские оппозиционеры заявили о необходимости завести дело на Пашиняна из-за церкви

В Армении представили оппозиции потребовали завести дело на Пашиняна из-за ААЦ
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David Mdzinarishvili/Reuters

Армянское оппозиционное движение «‎Айакве» подало заявление в генеральную прокуратуру республики с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна за нападки на Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Об этом заявил лидер движения Аветик Чалабян, пишет РИА Новости.

Он выразил мнение о том, что премьер Армении, а также ряд аффилированных с ним лиц начали организованную атаку против церкви. По его словам, это выражается в различных публикациях, выступлениях, призывах.

«‎Мы все это зафиксировали, работали лучшие юристы. Мы должны констатировать, что та кампания, свидетелями которой мы являемся, подпадает как минимум под четыре статьи Уголовного кодекса», — сказал Чалабян журналистам.

8 июля депутат парламента республики от оппозиционной фракции «‎Армения» Кристине Варданян заявила, что нападение на оппозиционных депутатов и обыски в офисе компании «‎Электросети Армении» отвлекают внимание от готовящейся атаки властей на ААЦ.

В этот же день Пашинян на своей страничке в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что будет лично руководить «освобождением ААЦ».

Ранее в офисе «Ташир» Карапетяна в Ереване прошли обыски.

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