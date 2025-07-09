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В МИД России прокомментировали запрет на въезд в Армению некоторым россиянам

МИД РФ считает запрет на въезд россиянам в Армению недружественным действием
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия рассматривает как недружественное действие запрет россиянам на въезд в Армению. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг», — подчеркнула она.

По ее словам, это противоречит характеру отношений Москвы и Еревана.

Официальный представитель МИД добавила, что тему стоп-листов Армении приходится «довольно часто» комментировать.

В 2022 году первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении, попав в стоп-лист Армении.

Ранее была названа дата встречи Пашиняна и Алиева в ОАЭ.

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