В МИД России прокомментировали запрет на въезд в Армению некоторым россиянам

Россия рассматривает как недружественное действие запрет россиянам на въезд в Армению. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы рассматриваем запрет на въезд российским гражданам как недружественный шаг», — подчеркнула она.
По ее словам, это противоречит характеру отношений Москвы и Еревана.
Официальный представитель МИД добавила, что тему стоп-листов Армении приходится «довольно часто» комментировать.
В 2022 году первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин стал персоной нон-грата в Армении, попав в стоп-лист Армении.
Ранее была названа дата встречи Пашиняна и Алиева в ОАЭ.