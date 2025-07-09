В Ставропольском крае загорелось пшеничное поле

В поселке Ямки Грачевского округа горит пшеничное поле. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, площадь пожара составляет около 120 гектаров.

Как передает Госавтоинспекция Ставрополья, в Грачевском округе на 533-537 км автодороги «Астрахань-Элиста-Ставрополь» из-за возгорания в полях произошло задымление проезжей части. На участке с недостаточной видимостью временно ограничено движение. На месте движение регулирует наряд ДПС.

6 июля на Ставрополье был потушен крупный пожар на пшеничном поле. По данным МЧС, возгорание произошло в 10 км от хутора Первомайский в Левокумском районе. Огонь распространился на площади в 15 га. В его тушении участвовали пять пожарных и две единицы техники. Спустя примерно два часа возгорание удалось ликвидировать.

В конце июня на Крымском полуострове из-за неосторожного обращения с огнем начался пожар в поселке Лазурное. Там вспыхнула сухая трава на площади 1 га.

Ранее Путин назвал помощника России в борьбе с лесными пожарами.