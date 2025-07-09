В российском регионе предупредили о жаре до +42°С

Жара до +42°С ожидается во второй половине дня на территории Ростовской области в период с 9 по 13 июля. Об этом сообщил департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона в своем Telegram-канале.

«Внимание! Экстренное предупреждение: сильная жара!» — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что местным жителям дали совет избегать длительного пребывания на улице в самые жаркие часы, пить больше жидкости, а также следить за самочувствием, особенно при хронических заболеваниях. Кроме того, в департаменте призвали не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях.

До этого заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина рассказала, что в жаркую погоду стоит разнообразить рацион домашних животных овощами, которые содержат много клетчатки и воды, например кабачок или огурец. В целом же питомцам в жаркую погоду надо чаще предлагать пить, указала специалист.

Ранее врач назвала лучшие напитки для утоления жажды в жаркую погоду.