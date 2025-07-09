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Врач назвала лучшие напитки для утоления жажды в жаркую погоду

Врач Павлова: вода, компот и чай помогут утолить жажду в жаркую погоду
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Valentyn Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Обычная питьевая вода является лучшим напитком для утоления жажды в жаркую погоду, в нее можно добавить дольку лимона, чтобы восполнить витамин С. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, д.м.н., автор книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

Кроме того, можно пить травяные чаи без сахара и меда, а также отвар из шиповника и фруктовые чаи. Последние врач посоветовала просто залить кипятком. По ее словам, летом для утоления жажды подойдут домашний морс и компот из сухофруктов без сахара. При этом напитки с кофеином лучше исключить из рациона, потому что в жару они могут провоцировать спазмы сосудов.

«Можно выпить с утра, чтобы взбодриться, небольшую чашку прохладного кофе. А в течение дня полезнее всего утолять жажду водой. Травяные, фруктовые чаи и компот желательно пить не чаще раза в день и не больше стакана», — добавила Павлова.

Семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса, нутришеф Виктория Сергеева до этого говорила, что летом из-за жары люди могут сталкиваться с обезвоживанием и другими проблемами, которые ускоряют старение кожи и истощение ресурсов, поэтому важно получать больше антиоксидантов из пищи. Так, например, специалист посоветовала включать в рацион овощи, фрукты, ягоды, зелень, бобовые, травы и специи.

Ранее врач предупредил, какие риски для здоровья обостряются в жару.

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