Главу МХАТ пригласили в СК в качестве свидетеля

Глава Михайловского театра и МХАТ Владимир Кехман был приглашен в Следственный комитет в качестве свидетеля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По нему проходят несколько неустановленных лиц.

До этого издание «Фонтанка» сообщало, что Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

7 июля бывшего министра природных ресурсов и экологии Бурятии приговорили к условному лишению свободы в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Согласно сообщению прокуратуры республики, Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал чиновника виновным в необоснованном расходовании бюджетных средств на общую сумму 80,7 млн рублей.

Ранее экс-главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА» арестовали по делу о мошенничестве.